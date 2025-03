BASTIDORES

Cauã Reymond surge beijando Susana Vieira em gravação e leva internet à loucura

Vídeo foi compartilhado nesta segunda-feira (10)

O galã Cauã Reymond e a atriz Susana Vieira protagonizaram um momento carinhoso durante os bastidores do remake da novela “Vale Tudo”, nova novela das nove da Globo, prevista para estrear dia 31 de março.>

O ator compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram ao lado da veterana, que apareceu caracterizada com uma peruca loira. Cauã irá interpretar o personagem César Ribeiro na nova versão da novela reescrita por Manuela Dias. >

"Coisa mais linda, hein. Te amo", declarou Cauã. "Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto", reclamou Suzana ao encarar a câmera. Logo depois, ela correspondeu a declaração do moreno: "Eu te amo também". >