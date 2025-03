GRANDONA

Sabrina Sato é chamada para palestrar em Harvard; entenda

Apresentadora e modelo foi confirmada em evento em Boston, nos Estados Unidos

Elis Freire

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:53

Sabrina Sato Crédito: Reprodução

Após lua de mel em ilha paradisíaca com o marido Nicolas Prattes, Sabrina Sato já tem um compromisso de peso na sua agenda. A apresentadora e modelo vai para Boston, nos Estados Unidos, palestrar na Universidade de Harvard, em um evento que será realizado nos dias 12 e 13 de abril. >

Sabrina é uma das palestrantes convidadas do Brazil Conference at Harvard & MIT 2025, evento que reúne importantes nomes para debater questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. A famosa vai compartilhar sua trajetória de mais de duas décadas no mundo do entretenimento. >

Durante a palestra, Sabrina levará para os Estados Unidos os aprendizados e desafios como influenciadora digital e empreendedora. A Brazil Conference é organizada por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT e busca promover discussões que contribuam para um futuro mais promissor para o país, conectando influenciadores de diversas áreas.>

Trajetória

Sabrina começou a carreira artística como dançarina. Em 2000, ela integrou o time de bailarinas do "Domingão do Faustão" e no ano seguinte fez uma participação pontual na novela Porto dos Milagres. >