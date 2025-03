VÍCIOS E DEPRESSÃO

Zé Neto faz forte desabafo: 'Era viciado em tudo o que me tirava de mim'

Dupla de Cristiano ficou 90 dias afastados do palco para tratar de depressão

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano precisou se afastar dos palcos durante 90 dias para cuidar de uma depressão. Agora, de volta à ativa, o cantor fez um forte desabafo em live católica do Frei Gilson. Zé Neto abriu o coração sobre vícios que estavam presentes na sua vida, como o álcool e o cigarro. >

Segundo o artista,o cigarro eletrônico é a compulsão que mais se arrepende de ter cultivado. "Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim. Eu queria fazer qualquer tipo de negociação para sair de mim. Então, eu usava muita bebida e muitos remédios, muitos medicamentos, cigarro eletrônico - que foi, eu acho que, de tudo que eu fiz, é o que mais me arrependo", afirmou ele na live. >

Cristão, Zé Neto explicou que Deus lhe está restituindo tudo o que perdeu por conta da vida que levava anteriormente. "Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído. Cara, como o demônio joga sujo, como ele joga sujo! Eu achava que tinha uma alegria quando estava fazendo aquilo, mas, na realidade, eu estava me destruindo”, defendeu o sertanejo. >

Hoje, o sertanejo diz ter encontrado a felicidade na família e na religião, que para ele são as coisas que realmente importam. "Hoje a minha vida é outra. Meus prazeres, na verdade, são ficar com a minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. Eu acho que isso é o que realmente importa. O resto é só o resto”, ressaltou. >