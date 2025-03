PASSOU MAL

Fafá de Belém é atendida após crise de burnout: 'Esgotamento'

Cantora precisou ser encaminhada ao Hospital Sírio Libanês

Esgotamento e tremedeira

Ela detalhou a crise e os sintomas que sentiu durante o momento de esgotamento total. . “Na terça-feira de manhã, eu acordei sem saber direito onde eu estava, com um aperto no peito gigantesco e uma falta de ar. Meu corpo todo tremia, eu tive um frio absurdo, não conseguia falar direito, nem levantar da cama. E é isso. Estou passando por isso agora e como a nossa relação por aqui sempre foi de transparência e verdade, decidi falar com vocês sobre”, contou. >