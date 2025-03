ALÍVIO

Preta Gil recebe alta do hospital após 1 semana internada em Salvador

A cantora foi liberada para casa nesta sexta (14)

Elis Freire

Publicado em 14 de março de 2025 às 16:41

Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Preta Gil teve alta! Internada no hospital Aliança Star, em Salvador desde o último dia 8, a cantora foi liberada nesta sexta (14) para ir para a casa. As informações são do Alô Alô Bahia.>

A filha de Gilberto Gil ficou internada durante uma semana para tratar de uma infecção urinária, sendo monitorada por uma equipe especializada. Nesta quinta (13), Preta já tinha deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade e sido transferida para um quarto. >

A carioca seguirá em Salvador por mais algumas semanas, hospedada no apartamento do pai, Gilberto Gil, no Corredor da Vitória. Em abril, ela deve seguir para tratamento em Nova York, nos Estados Unidos.>