Preta Gil se pronuncia sobre internação na UTI em Salvador: 'Fiquem tranquilos'

Cantora está internada com infecção urinária desde o último sábado (8)

Elis Freire

Publicado em 10 de março de 2025 às 19:48

Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Conforme divulgado pela diretoria médica do hospital Aliança Star, Preta Gil está internada na UTI em Salvador com infecção urinária desde o último sábado (8). Tratando de um câncer colorretal descoberto em 2023, a cantora de 50 anos passou o Carnaval na capital baiana com sua família, mas acabou sendo acometida pela complicação de saúde. >

No Instagram, Preta se pronunciou sobre a internação. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!", disse ela através dos seus stories. >

Stories de Preta Gil desta segunda (10) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em nota, a unidade de saúde informou que o quadro de saúde de Preta permanece estável e sem riscos, mas não tem previsão de alta. >

A filha de Gilberto Gil está sob os cuidados do coordenador da UTI, doutor Diogo Azevedo, do urologista, doutor Frederico Mascarenhas, da equipe médica do hospital e de seu médico particular, o doutor Roberto Kalil Filho.>

Veja nota na íntegra:>

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos.>