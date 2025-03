2026

Andressa Urach pretende concorrer a cargo na política: 'Pelos gays e garotas de programa'

A criadora de conteúdo adulto usou suas redes para anunciar a decisão

Andressa Urach anunciou que pretende entrar na política em 2026! Ainda em busca de um partido para se filiar, ela disse que vai concorrer ao cargo de deputada federal. Através de vídeo nas redes sociais, a criadora de conteúdo adulto explicou que deseja representar profissionais do sexo e a comunidade LGBTQIAPN+ no Congresso Nacional. >

"Pensando em me candidatar ao ano que vem pra poder lutar tanto pelos gays quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidos por essa sociedade hipócrita e machista", anunciou a influenciadora, conhecida por protagonizar polêmicas nas redes e nas plataformas de conteúdo adulto. >

A influenciadora afirmou que vai lutar com garra pelos direitos do povo. "Vão ter que me engolir, tá? Vão ter que engolir a mamãe, criadora de conteúdo, lá no plenário lutando pelas put*s, e lutando pelos travestis, pelos gays, pelas mulheres, e lutando pelo povo, tá? Porque a mamãe veio do zero">