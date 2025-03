REVELAÇÃO

Atriz diz que vocalista do Red Hot Chili Peppers a engravidou aos 17 e pagou por aborto

Ione Skye fez revelações fortes em sua nova autobiografia, 'Say Everything'

A atriz britânica Ione Skye fez diversas revelações sobre sua vida pessoal em nova autobiografia chamada “Say Everything”, mas dentre elas um fato chocante chamou a atenção: ela diz que Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, a engravidou aos 17 anos e pagou pelo aborto. Conhecida por estrelar filmes como 'Digam o que Quiserem' (1989) e 'Amor em Jogo' (2005), o livro foi lançado por ela no início desta semana. >

"Eu era o tipo de garota que queria um bebê desde que era bebê, que costumava fantasiar em encontrar um recém-nascido enrolado em mantas na minha porta ou em capturar um bebê fantasma voador com uma rede de borboletas", conta a atriz, que hoje tem 54 anos.>

"Mas fantasiar era diferente de ter. Eu não conseguia me ver tendo um bebê naquele momento", pondera na obra. >

Em entrevista à People, a artista disse que não chegou a contar para Anthony, hoje com 62 anos, que a revelação seria feita por ela na autobiografia. “Estou muito curiosa sobre o que ele vai pensar — ​​ele e meu pai. Eles são os que mais me deixam nervosa. Mas todos que leram disseram que é uma boa leitura”.>

Pagou e nem acompanhou

A famosa ressalta ainda que não iria criar um filho com o artista que tinha problemas com drogas e de “raiva”. "Eu não teria um bebê aos 17 anos com alguém que não queria ser pai, não se comprometia comigo e tinha problemas de raiva. Sem falar na heroína”, explica. >