ASSISTA

Andressa Urach e nora protagonizam vídeo polêmico nas redes sociais: 'Treinar uma sentada'

Produtora de conteúdo adulto e jovem ensinam posição sexual juntas em vídeo

Com uma música de funk ao fundo, Andressa está sentada de biquíni na frente de uma piscina, quando a nora chega perto e afirma: “usei minha sogra para treinar uma sentada”. Em seguida, ela apoia a bunda em cima da sogra e imita o movimento sexual. Em resposta, Andressa, então, bate na bunda de Gabi e retribui com uma cara de animação.>

Já alguns acharam a relação entre as duas “descolada”. “Andressa parece ser uma sogra muito maneira”, disse uma. “As pessoas falam mal porque não vivem, mulherada vamos viver felizes com nossos parceiros”, rebateu outra. >

Nos últimos meses, Andressa Urach tem chamado atenção em vídeos de conteúdo adulto, incluindo colaborações com Gabi Ayala e com o seu próprio filho Arthur Urach, incentivado pela manhã a também vender conteúdo no Privacy e no Only Fans.>