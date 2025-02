ADVERTÊNCIA

Solto novamente, Oruam conversa por videochamada com Poze do Rodo e recebe conselho

O funkeiro carioca alertou o amigo rapper envolvido em polêmicas

Oruam recebeu uma ligação do amigo Poze do Rodo, após ser preso e solto nesta quarta (26). O funkeiro carioca fez questão de dar um conselho para o artista, que considera como um filho. O rapper foi preso em flagrante por ser encontrado abrigando um foragido da Justiça em sua mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, apenas uma semana depois de ter sido detido ao tentar burlar uma blitz. >