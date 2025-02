MÚSICA

Preso, Oruam lança álbum ‘Liberdade’ com foto de Marcinho VP na capa

Álbum chega às plataformas de música após prisão do artista, que é filho de líder do tráfico; internautas questionam jogada de marketing

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 08:40

Capa do álbum 'Liberdade' Crédito: Divulgação

O rapper Oruam, preso na tarde de quinta-feira (20), surpreendeu a todos ao anunciar o lançamento de seu novo álbum, intitulado Liberdade, que chegou às plataformas de streaming na madrugada de sexta-feira (21). A prisão de Oruam, durante uma blitz da Polícia Militar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e sua rápida liberação após pagar fiança de R$ 60 mil, geraram especulações nas redes sociais sobre uma possível estratégia de marketing para o lançamento do trabalho. >

Internautas logo apontaram a situação como uma estratégia, com um usuário escrevendo sarcasticamente: "O cara usou a polícia e o estado para promover o lançamento de um clipe, esse país é uma zona mesmo". No entanto, Oruam manteve sua postura e compartilhou uma foto do momento da prisão em seu Instagram, utilizando a legenda para marcar o horário de lançamento do álbum.>

A capa de Liberdade traz uma imagem de Oruam ao lado de sua família, vestindo uma camisa branca com uma foto de seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil. A imagem é acompanhada pela palavra "liberdade", fazendo referência tanto ao lançamento quanto ao desejo de Oruam pela libertação de seu pai, preso há mais de 16 anos.>

Marcinho VP, cujo nome verdadeiro é Márcio Santos Nepomuceno, é uma figura controversa e poderosa no mundo do crime. Nascido em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, ele foi chefe do tráfico de drogas no Complexo do Alemão durante a década de 90. Preso em 1996, Marcinho VP foi transferido para o sistema penitenciário federal, onde continua cumprindo sua sentença.>