Filho de líder do CV, sobrinho de traficante e rapper: saiba quem é Oruam, preso nesta quinta (20)

Artista coleciona polêmicas em sua trajetória

Anna Luiza Santos

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 18:04

Oruam Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos principais nomes do trap nacional, Oruam foi preso na tarde desta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, após fazer uma manobra conhecida como ‘cavalo de pau’ e fugir da polícia. Porém, essa não é a primeira polêmica que o rapper se envolve, já que sempre tem seu nome associado ao do pai, o traficante Marcinho VP, preso desde 1996. >

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno é seu nome fora dos palcos, mas tem sido difícil ficar longe dos holofotes. Com apenas 23 anos, Oruam é a principal voz dos hits que bombam entre a juventude atualmente, como a música ‘Oh Garota Quero Você Só Pra Mim”, e conta com mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify.>

Filho de líder de facção

No ano passado, Oruam foi uma das principais atrações do festival Lollapalooza e subiu ao palco com uma camiseta pedindo a liberdade de seu pai. Marcinho VP está condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios enquanto liderava o Comando Vermelho. >

Respondendo às críticas pelo ato no show, Oruam disse: "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade".>

Sobrinho do assassino do jornalista Tim Lopes

Oruam também é envolvido com outro grande nome do tráfico carioca: Elias Maluco, assassino do jornalista Tim Lopes. Tim foi morto enquanto fazia uma reportagem sobre abuso sexual de menores e tráfico de drogas em bailes funks no Complexo do Alemão, área que era comandada pelo CV. A mandado de Elias, tio de Oruam, o jornalista foi torturado, teve as pernas cortadas e foi queimado dentro de pneus. Os vestígios do seu corpo só foram encontrados um mês depois pela polícia. >

Oruam, em homenagem ao tio, fez uma tatuagem na barriga. >

Lei Anti-Oruam

No último mês viralizou nas redes a discussão sobre a votação do projeto de lei, com o nome do rapper, que proíbe o uso de verba pública para contratar shows e artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. A iniciativa da vereadora Amanda Vettorazzo (União), afirmando que Oruam "abriu a porteira para que rappers e funkeiros começassem a produzir músicas endeusando criminosos e líderes de facções, usando de gírias para normalizar o mundo crime na nossa cultura”. >

Show cancelado no Carnaval de Salvador

Oruam iria se apresentar no Carnaval de Salvador, no Bloco Broder Loopi, apelidado como 'Bloco do Bruxo'. Contudo, dias após o anúncio, a organização declarou o cancelamento do show e justificou que foi por conta de uma incompatibilidade de agendas. >

Após a repercussão do cancelamento e a comemoração de alguns internautas, o rapper publicou um vídeo criticando a forma como é associado ao tráfico e disse não ter culpa de ser filho de uma liderança do CV. >