APOIO E CARINHO

Preta Gil é homenageada em show do Olodum e se emociona: 'Me enche de alegria'

Preta recebeu alta hospitalar no dia 11 de fevereiro

Preta compartilhou o vídeo da homenagem no Story e agradeceu, emocionada, pelo gesto de carinho. “Fico muito feliz com todas as homenagens que recebo. A do Olodum me encheu de alegria e felicidade porque o Olodum é um patrimônio histórico e cultural, né? Fiquei muito feliz deles terem cantado a minha música e agradeço do fundo do meu coração”, confessou. >