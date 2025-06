FALA POLÊMICA

Zezé Di Camargo & Luciano demitem backing vocal após crítica à comida nordestina

Bianca Alencar gerou revolta ao comparar refeição no Nordeste a “lavagem”

“Cara, que almoço terrível. Eu paguei e não comi. Não dá. Tanto pelo visual, que parecia... Deus que me perdoe, parecia lavagem”, disse Bianca no vídeo que viralizou nas redes sociais. A fala foi interpretada como uma crítica à culinária local e rapidamente se espalhou após ser compartilhada por páginas da região.>

Apesar da demissão ter ocorrido dias antes, Bianca ainda se apresentou com a dupla no show do dia 23 de junho, em Maceió, para não desfazer o coro dos backing vocals. Segundo fontes ouvidas pelo Splash, ela já estava desligada oficialmente desde os episódios em Floresta. No show seguinte, em Mossoró (RN), a artista já não subiu ao palco, ausência notada pelo público.>