SINCERIDADE

Eduardo Costa explica transplante capilar mas pondera: 'Não me acho atraente em hipótese nenhuma'

Cantor passou procedimento estético recentemente

O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, optou recentemente por fazer transplante capilar ao notar a perda dos seus fios. Dividindo o processo nas redes sociais desde a primeira etapa, ainda careca e com os microferimentos, o sertanejo explicou o por que da decisão, dividindo de forma sincera a sua relação com autoestima.>

Em entrevista à Quem, o sertanejo disse que a queda dos fios foi efeito colateral do período em que usava anabolizantes para otimizar os resultados de seus treinos de musculação. "Quando eu era bodybuilder, um cara muito forte, usei muita bomba, testosterona... essas coisas todas. Isso me causou um impacto emocional e na saúde e meu cabelo caiu", afirmou. >

Mesmo tendo se rendido ao procedimento estético, ele chegou à dizer que foi em "obediência" à esposa, destacando que a aparência é a sua menor preocupação. "Se você está magro, se está gordo, vão falar. É muito difícil agradar às pessoas. Como artista, minha maior preocupação é com minha música. Minha aparência é secundária. Até porque não me acho atraente em hipótese nenhuma. Acho que sou um homem comum", argumentou, sincero.>

O artista falou ainda sobre a fama e a preocupação beleza. Para ele, basta o básico. "Tenho uma visão crítica. Quando um artista começa a carreira, começa a se achar bonito, porque é assediado. Eu me preocupo em estar bem vestido, de forma discreta, com roupas simples. Compro na China e sou um viciado no Aliexpress", falou Eduardo. >