TRISTE

Influencer surpreende ao anunciar a própria morte em vídeo: 'Se você estiver assistindo isso, eu estou morto'

Na luta contra um câncer, Tanner Martin gravou imagens para serem publicadas após sua morte

Tanner também expressa sua preocupação com a sua esposa com o luto da sua morte. "O vídeo é também para que minha companheira pudesse só repostar para ela poder viver o luto", se referindo à Shay, parceira com quem produzia conteúdo juntos no Instagram "Tanner and Shay">