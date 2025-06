VIDA SEXUAL

Juliette revela que usa camisinha em todas as relações no namoro: 'Cuidando da saúde'

Ex-BBB contou detalhes da vida sexual no programa 'Saia Justa' do GNT

Elis Freire

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:02

Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução

A ex-BBB Juliette Freire abriu detalhes sobre a sua vida sexual durante participação no Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (25). Durante o programa, a famosa garantiu que usa preservativo em todas as suas relações sexuais com o atleta Kaique Cerveny, com quem mantém um namoro atualmente. >

No bate-papo, a paraibana explicou que tem esse hábito para manter o cuidado com a saúde íntima, sendo um compromisso consigo mesma. Sobre o assunto, Juliette contou ainda que já terminou relacionamentos porque o parceiro se recusava a usar camisinha. >

"Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, mas já tive relacionamentos onde a pessoa se recusava a usar preservativo e quando eu pedia, a pessoa dizia: 'ah, então é você que tem alguma coisa?' Ou então: 'Se não for assim, eu não quero porque eu não consigo, porque é ruim'. Eu acabei relacionamentos por isso", revelou a campeã do BBB 21. >

Juliette disse ainda que praticou a troca de exames de infecções sexualmente transmissíveis com todos os parceiros recentes. "E hoje, todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse pré-nupcial", explicou. Ao explicar se a troca dos testes era para poder não usar camisinha com mais segurança ela reforçou: Eu não paro, eu uso sempre.>

Ela ainda contou um episódio de violação que sofreu, onde o parceiro tirou na hora do ato, escondido. "Eu me assustei quando eu me vi, então depois disso, eu faço: estourou ou aconteceu alguma coisa? Eu estou segura, se é que a gente pode falar isso, é óbvio, mas eu tento de todas as formas me sentir protegida e cuidando da minha saúde.", detalhou. >