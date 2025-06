VÍDEO

'Primeiro e único do Brasil': Torcedor que tatuou camisa do Flamengo abre o jogo sobre procedimento

Joinville José Maurício dos Anjos tatuou o modelo entre 2017 e 2018

José Maurício dos Anjos, morador de Joinville em Santa Catarina, surpreendeu a todos em 2017 ao anunciar que estava em processo de tatuar a camisa do Flamengo em tamanho real. O ato chamou a atenção em diversos países e gerou diversas especulações sobre o procedimento na internet: 'Dá pra remover com laser?", "Demorou quanto tempo", "É seguro?". >

Em vídeo postado nas redes sociais nesta semana, que viralizou alcançando mais de 5 milhões de visualizações, José Maurício sanou a curiosidade dos internautas, respondendo a algumas perguntas sobre a tatuagem. Avaliada em cerca de R$ 15 mil, o modelo de 2015 do clube começou a ser marcado no seu corpo em 2017 e só foi finalizado em 2018, no ano seguinte. >