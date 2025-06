NO PAPEL

Assessoria de Zé Felipe confirma separação legal de Virginia e se pronuncia sobre disputa pela guarda

Formalização da separação teve início nesta quarta-feira (25)

Zé Felipe e Virginia Fonseca deram início nesta quarta-feira (25), ao processo de separação legal do casal. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor ao site Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. A formalização foi iniciada cerca de um mês após o filho de Leonardo e a influenciadora anunciarem o fim do casamento de 5 anos. >