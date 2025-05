PROCESSO LEGAL

Papéis assinados? Assessoria esclarece sobre divórcio de Virginia e Zé Felipe

Equipe do ex-casal se manifestou sobre processo legal após o fim de um casamento

Com a separação anunciada por Virginia Fonseca e Zé Felipe, os fãs do casal já estão especulando sobre os processos legais após o fim do casamento. Alguns, inclusive, chegaram a repassar nas redes a informação de que a influenciadora e o cantor teriam assinado o divórcio do casamento de cinco anos, levando a assessoria do ex-casal a se pronunciar. >