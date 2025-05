SEPARAÇÃO

Zé Felipe ou Virginia? Cantor revela quem terminou o casamento

Filho de Leonardo se pronunciou nas redes sociais após fãs atacarem a influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:09

Zé Felipe e Virgínia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca tem sido criticada por seu comportamento após o anúncio do fim do casamento com Zé Felipe. Nesta quinta-feira (29), o cantor foi às redes sociais e pediu que os ataques à ex-mulher parassem. De quebra, garantiu que não foi a influenciadora quem colocou o ponto final da relação. >

"Quero pedir do fundo do meu coração mesmo pra todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, fui eu e ela, nós dois juntos. E vi que isso é o melhor pra não dar briga", disse Zé Felipe.>

Zé Felipe pede que parem de atacar a Virgínia e afirma que o término foi em consenso.

O filho do cantor Leonardo falou que os dois estão sofrendo pelo fim da união, e pediu para as pessoas pararem de inventar mentiras sobre a separação. O artista foi acusado de ter traído a ex-esposa com uma dançarina da sua equipe, mas negou os boatos.>

"A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também. Eu peço só que parem de inventar coisas, sabe, do fundo do coração mesmo. E é isso, a vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa, e graças a Deus a gente tem. O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virgínia, e pra ela também", finalizou.>