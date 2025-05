FIM DO RELACIONAMENTO

Zé Felipe comenta fim do casamento com Virginia e nega marketing: 'Melhor separar com amor'

Cantor fala pela primeira vez sobre separação em show em Portugal e afirma que prioridade são os filhos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2025 às 07:30

Durante sua passagem por Portugal, onde realizou um show na noite de quarta-feira (28), Zé Felipe quebrou o silêncio sobre o término do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Nos bastidores da apresentação, o cantor falou com franqueza e emoção sobre o fim da relação, desmentiu boatos de traição e reforçou o respeito mútuo entre os dois, destacando que o bem-estar dos filhos sempre esteve em primeiro lugar. >

“Pois é, mas a gente não pode deixar chegar no limite. Melhor separar com amor do que com briga”, afirmou Zé Felipe ao ser questionado sobre o motivo da separação. Ele ainda completou: “A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, as coisas mais importantes que Deus podia colocar na minha vida e da Virginia, que são nossos filhos. O reflexo são os filhos, que não têm nada a ver com problema nenhum”.>

Diante das especulações nas redes sociais, que sugeriam desde estratégias de marketing até infidelidade, o artista fez questão de se posicionar. “Tudo mentira, não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição não seria pacífico, ninguém tem coração de barata. O futuro a Deus pertence, vamos ver como vai ser”, declarou o filho de Leonardo, encerrando os rumores com firmeza.>