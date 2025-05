LEIA NA ÍNTEGRA

Atriz fala de morte da filha no fim da gravidez: 'Dor mais horrível, profunda e devastadora que existe'

Ela falou sobre o luto pela morte da bebê Liz

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 23:06

Micheli Machado Crédito: Reprodução

A atriz Micheli Machado, esposa do ator Robson Nunes, compartilhou nesta quarta-feira (28) uma carta aberta sobre a perda da filha Liz, que morreu na reta final da gestação. Em um texto comovente publicado nas redes sociais, Micheli detalhou as dores do luto, os impactos físicos e emocionais da perda e o apoio recebido da filha mais velha, Morena, e do companheiro.>

“O encontro do bonito com o feio. O amor mais puro, mais lindo e mais verdadeiro que alguém possa sonhar em ter, de repente, a dor mais horrível, profunda, mais devastadora que possa existir. Inesperadamente, você chegou e, mais inesperadamente ainda, você se foi. Fui dormir com você mexendo, brincando com sua irmã e mal sabia eu que era nossa última noite, o último ‘momento bobeira’ de nós 3. E que irmã incrível você teve nesse tempo, né? A melhor de todas!”, escreveu.>

Micheli relembrou que descobriu a morte da filha no consultório médico. Ela estava acompanhada da filha mais velha no momento em que recebeu a notícia. “Você estava comigo quando a médica mostrou que o coraçãozinho da Liz não batia mais. Nos olhamos e, em silêncio, nos abraçamos e choramos.”>

Ela também descreveu a contradição física e emocional após o parto. “Dói e dói muito. Dói até para respirar! A respiração corta. O vazio que você deixou, Liz, faz eco na minha cabeça e no meu coração. O silêncio no teu nascimento, te pegar no colo pela primeira e última vez. Te ver tão linda, tão perfeita e, sem nenhuma explicação, ter que te dizer adeus. A casa, que era para ter cheirinho e choro de bebê, tem um silêncio infinito e esmagador. Peitos que, apesar das altas doses de remédios para secar, cismam em encher de leite, me lembrando quase que de hora em hora que não há ninguém para mamar.”>

A atriz, que já foi assistente de palco no programa de Angélica, agradeceu pelas manifestações de carinho e solidariedade. “Obrigada, filhas amadas! Vocês fizeram eu ter uma gestação maravilhosa. Obrigada, Morena, por ser a filha mais incrível de todas! Você fez com que eu me sentisse a gestante mais especial do mundo! Eu te amo infinita e eternamente.”>

No texto, Micheli reconheceu o desafio de lidar com o luto e o impacto da perda gestacional. “A dor das mães e das famílias de natimorto ou bebê arco-íris é válida, legítima e muito, muito cruel. Cheia de incertezas, dúvidas, questionamentos e negações. Só quem já passou ou está passando por isso sabe como é difícil seguir. A vocês, o meu abraço mais sincero e apertado. Vocês não estão sozinhas. Permitam-se chorar e viver esse luto, se respeitem e respeitem essa dor e o seu tempo, tudo no seu tempo.”>

Ela afirmou que ainda não sabe se conseguirá superar a dor. “Se algum dia vai passar? Não sei. Só sei que inteira jamais serei novamente, afinal, uma parte de mim se foi e não volta mais. Mas tenho minha outra parte, Morena, que me lembra todos os dias que é preciso seguir e que vale a pena viver, me enchendo de amor, leveza e orgulho. Robson, que não largou minha mão em nenhum momento, sempre muito preocupado e atencioso, mesmo com o mundo desabando, trazendo amor para nossa família. Eu amo vocês!”>