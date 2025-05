MISS MUNDO 2025

Miss chora ao revelar que sofreu mutilação genital: 'Minha infância acabou naquele dia'

Zainab Jama criou fundação para combater a prática que atinge milhões de meninas no mundo

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 22:55

Zainab Jama Crédito: Reprodução

A somali Zainab Jama, de 23 anos, representante de seu país no Miss Mundo 2025, emocionou o público e os jurados ao relatar ter sido vítima de mutilação genital feminina (MGF) na infância. Durante a fase “Head to Head” do concurso internacional, ela compartilhou detalhes da violência sofrida aos sete anos de idade e destacou o trabalho que realiza atualmente para combater essa prática em comunidades vulneráveis.>

“Eu gritava de dor. Não havia conforto, apenas sangue e um silêncio ensurdecedor. Eu lembro de chorar e pedir para que parassem, mas a mulher me mandou ficar quieta, ser forte e orgulhosa, que aquilo era parte da nossa tradição. Minha infância acabou naquele dia. Eu sobrevivi, mas muitas meninas não”, disse a modelo, visivelmente emocionada.>

Zainab Jama 1 de 5

Zainab contou que foi submetida à mutilação por três mulheres sem formação médica, que usaram uma lâmina em condições insalubres, sem anestesia. Antes do procedimento, teve as roupas arrancadas. Depois, foi isolada em um quarto escuro por dias, com as pernas amarradas. “Por gerações, as mulheres foram ensinadas que o sofrimento faz parte de ser mulher”, afirmou.>

Vivendo atualmente no Reino Unido, a miss transformou a dor em ativismo. Ela é fundadora da Female Initiative Foundation (Fundação Iniciativa Feminina), organização que promove educação, acolhimento e alternativas culturais para a erradicação da MGF.>

Durante a etapa “Beauty with a Purpose” (Beleza com Propósito), Zainab destacou que sua história não é isolada. “Minha história representa a voz das milhões de meninas que sofreram a mesma violência e tiveram sua infância roubada.”>