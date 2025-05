EM PORTUGAL

Em primeira entrevista solteiro, Zé Felipe fala sobre traição: 'Ninguém tem coração de barata'

Cantor afirma que término não teria sido pacífico

O cantor está em Portugal ao lado da ex-mulher, com quem tem três filhos. Segundo ele, a decisão de se separar partiu do desejo de preservar a boa relação e evitar conflitos. "Acho que é melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que é o maior presente que Deus podia por na minha vida e na vida da Virginia, que são nossos filhos. São nossos filhos e não tem nada a ver com problema nenhum", afirmou.>