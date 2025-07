VEJA!

Vídeo: Repórter pisa em corpo no rio ao fazer matéria sobre afogamento

Menina de 13 anos morreu afogada enquanto brincava com amigas EM RIO

O repórter Lenildo Frazão estava gravando uma matéria sobre o desaparecimento do corpo de Raíssa, de 13 anos, que morreu afogada enquanto tomava banho com amigas no Rio Mearim, em Bacabal, interior do Maranhão, quando pisou no corpo da vítima. >