'CUIDADO, CÃO BRAVO'

Repórter é 'atacado' por pinscher durante entrevista ao vivo: 'Puro ódio e tremedeira'

Guilherme Campos foi surpreendido pela cadela Cacau durante matéria e cena viralizou

Na gravação, Guilherme conversa normalmente com duas tutoras do pet, quando é surpreendido pela pequena Cacau, que pula do colo da dona e parte para cima do repórter. Em segundos, a pinscher avança, latindo com toda sua fúria canina, típica da raça.>