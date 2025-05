'EGRESSO DA UFBA'

Wagner Moura diz que vem a Salvador a trabalho; descubra novo projeto

Ator foi o primeiro brasileiro a ganhar na categoria masculina da premiação em Cannes

Tharsila Prates

Publicado em 28 de maio de 2025 às 23:15

Wagner Moura em Cannes, 2025 Crédito: Reprodução

O baiano Wagner Moura, que acabou de ganhar em Cannes o prêmio de melhor ator pelo filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, está com um novo projeto que envolve sua cidade natal, Salvador, e uma de suas paixões, o teatro.>

Ele encenará uma adaptação da peça Um Inimigo do Povo, do norueguês Henrik Ibsen, um dos criadores do teatro realista moderno. É a história de um médico que vive em um balneário e descobre que as águas da cidade estão contaminadas.>

"Tá quase certo a gente voltar [para fazer teatro no Brasil]. Ainda depende de patrocínio, não está completamente fechado, mas se tudo der certo, sim. Eu vou fazer teatro em Salvador", disse ele, em entrevista à jornalista Simone Zuccolotto, do Canal Brasil.>

Ele explica que a peça tem tudo a ver com o filme O Agente Secreto, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes, mas não levou o prêmio. "Já tentei fazer essa peça por muito tempo, tentei adaptar para o cinema, porque eu amo a história. Em O Agente Secreto eu pensei no Inimigo do Povo. É o conflito entre o capital e o imperativo moral." A peça terá a direção de Cristiane Jathay.>

Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura Crédito: Victor Jucá

Em O Agente Secreto, Wagner interpreta o protagonista Marcelo, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta a Recife em busca de paz, mas ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O filme ainda não tem data para estrear em 2025 no Brasil.>