CANTOR FAMOSO

MC Poze é preso por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas

Funkeiro foi detido em casa nesta madrugada (29)

O cantor MC Poze do Rodo foi preso por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (29) dentro de casa, em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Ele foi levado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).>