MATO GROSSO DO SUL

Jovem atacado por três pitbulls tem orelha dilacerada e artéria rompida

Vítima de 21 anos passou por cirurgia e está intubado após ataque

Valmir Pereira Lima Júnior, de 21 anos, permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ser brutalmente atacado por três cães da raça pitbull no último sábado (12). Apesar da gravidade dos ferimentos, os médicos informaram à família que o jovem está reagindo bem.>