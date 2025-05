RIO

MC Poze vira alvo de investigação policial após fazer 'baile' com presença de traficantes

Vídeos mostram homens armados no show

Um baile funk com apresentação do MC Poze do Rodo virou alvo de investigação da polícia após viralizar nas redes sociais vídeos de supostos traficantes ostentando armas durante show do cantor no último sábado (17) na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. >