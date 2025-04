JUSTIÇA

MC Poze se revolta após apreensão de bens: 'Querem me transformar em monstro de novo'

Funkeiro desabafou nas redes sobre operação policial que reteve seus carros e joias

Na manhã desta terça-feira (08), MC Poze do Rodo (26), usou suas redes sociais para expressar sua indignação com a não devolução de bens apreendidos por autoridades do Rio de Janeiro. O cantor e sua esposa, a influenciadora Viviane Noronha (20), tiveram pertences confiscados em novembro de 2024 durante a Operação Rifa Limpa, que apura sorteios irregulares promovidos por influenciadores digitais.>

“Devolve meus carros, meus ouros, tudo que é meu por direito. Conquistei com trabalho, com luta”, desabafou o artista em seus Stories. Ele ainda questionou o motivo da ação: “Acordo todo dia com ódio no peito. Pegaram tudo sem explicar por quê. Isso não tem lógica nenhuma”.>