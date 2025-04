INTERNAÇÃO

Flora Gil atualiza estado de saúde de Preta Gil após transferência em UTI aérea

Cantora foi transferida em UTI aérea do Rio para São Paulo e segue com quadro estável, cercada pela família e amigos próximos

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:19

Flora Gil, Preta Gil e Gilberto Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser transferida em uma UTI aérea do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. De acordo com Flora Gil, madrasta da artista e esposa de Gilberto Gil, o quadro de saúde da cantora é estável e ela está cercada de carinho e apoio. >

“Estou no Rio e Preta já está em São Paulo, no Sírio-Libanês. Ela ficou no Rio, mas as equipes de SP e RJ resolveram deixá-la no Sírio, uma vez que a equipe médica que a acompanha é de São Paulo. Ela teve um quadro de febre leve e, por isso, preferiram mantê-la no hospital para cuidar de uma possível infecção”, explicou Flora em conversa com a Quem. “Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família”, completou.>

Preto Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A assessoria da cantora informou que ela trata uma infecção urinária. Esta é a segunda vez neste ano que Preta precisa ser hospitalizada pelo mesmo motivo. Em março, logo após o Carnaval, ela foi internada em Salvador com pielonefrite — uma infecção nos rins — e chegou a ficar na UTI.>

Na época, em suas redes sociais, a artista explicou os desafios do tratamento. “Tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que era no rim direito. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que já entendi que vou ter que saber lidar, porque vai ser recorrente”, contou.>

Segundo Preta, a presença de uma sonda aumenta o risco de contaminações. “A sonda já é um lugar que acumula muita bactéria. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador e eles foram bem ágeis no diagnóstico. Comecei a tomar antibiótico rapidamente. Enquanto eu estiver com a sonda, vou ter que tomar esse cuidado, porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea”, detalhou.>

A cantora também passou por um transplante no ureter, em decorrência de um tumor, o que agravou as questões urinárias. “Essas questões do trato urinário e rim ficaram delicadas para mim. Vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção. Não é algo que dependa de mim… O corpo que fala por si só”, disse.>