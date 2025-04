MEGA SHOW

Ela vem aí? Palco para show histórico de Lady Gaga começa a ser montado no Rio

Show gratuito da diva no Rio promete reunir mais de 1 milhão de pessoas e movimenta comércio local

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2025 às 11:17

Ela vem aí? Palco para show histórico de Lady Gaga começa a ser montado no Rio Crédito: Reprodução

A Praia de Copacabana já começou a se transformar no palco de um dos maiores eventos pop do ano: o tão aguardado show gratuito de Lady Gaga, marcado para o dia 3 de maio. Desde a manhã desta segunda-feira (07), operários trabalham na estrutura que vai receber a estrela norte-americana, com expectativa de um público superior a 1 milhão de pessoas, segundo os organizadores.>

O anúncio oficial veio no dia 21 de março e, desde então, fãs brasileiros estão em contagem regressiva. Nas redes sociais, Gaga descreveu a apresentação como uma das noites mais especiais de sua vida e fez questão de lembrar o carinho que tem pelos brasileiros: “Os fãs do Brasil sempre foram parte da alma dos ‘little monsters’”, declarou.>

Montagem do palco para show de Lady Gaga em Copacabana Crédito: Reprodução/Globo

A cantora também relembrou o trauma de 2017, quando cancelou sua apresentação no Rock in Rio por conta de fortes dores causadas pela fibromialgia. “Fiquei de coração partido”, escreveu ela. A ausência virou meme com a clássica frase “Ela não vem mais”, eternizada em um vídeo onde um homem grita a frase para os fãs decepcionados em frente ao hotel Fasano, enquanto outro responde com palavrões.>

Mas agora, tudo indica que “ela vem sim”. Essa será a segunda vez que Gaga pisa em solo brasileiro. A primeira foi em 2012, durante a turnê "Born This Way Ball". O show em Copacabana, promovido pela prefeitura do Rio, será gratuito e promete entrar para a história.>

Enquanto o palco começa a ganhar forma na orla, o comércio local já surfa na onda da diva pop. Lojas do Centro do Rio aproveitam o hype com roupas inspiradas nos figurinos icônicos da artista, incluindo versões da lendária roupa de carne, além de bonés, leques e copos personalizados.>