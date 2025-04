TORTA DE CLIMÃO

Não superou? Justin Bieber cutuca Selena Gomez e Benny Blanco em série de posts enigmáticos

Cantor deu like na foto do casal e alfinetou sobre noivados em meio a rumores de crise pessoal

O drama entre Justin Bieber , Selena Gomez e Benny Blanco ganhou mais um capítulo e parece saído de um roteiro de série adolescente. Neste domingo (06), fãs notaram que Justin curtiu uma foto da ex com o atual noivo no Instagram, apenas para desfazer a ação minutos depois. O print, no entanto, foi registrado por perfis de fãs atentos.>

A atitude veio após uma sequência de publicações sugestivas feitas por Bieber, incluindo um meme que ironizava mulheres emocionadas com seus anéis de noivado, o que muitos interpretaram como uma indireta direta à relação de Selena e Blanco. Pouco tempo depois, Benny respondeu à altura, postando uma imagem do personagem Burro, de “Shrek”, nos stories.>

A tensão não é de agora. Após o anúncio do namoro de Selena e Benny, Justin teria deixado de seguir o produtor musical nas redes, aparentemente encerrando a amizade que antes era próxima. Apesar do fim oficial do relacionamento com Gomez em 2018, o fantasma do ex ainda ronda os dois.>