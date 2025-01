DIVÓRCIO?

Justin Bieber deixa de seguir esposa nas redes sociais e aumenta rumores sobre crise no casamento

A atitude do cantor gerou especulações sobre problemas no relacionamento

O relacionamento entre Justin Bieber e Hailey Bieber repercutiu nas redes sociais após fãs notarem que o cantor deixou de seguir sua esposa no Instagram, além de outras pessoas importantes em sua vida, como seu sogro, Stephen Baldwin, e figuras como Usher e Scooter Braun. A mudança gerou uma série de especulações sobre uma possível crise conjugal, com internautas debatendo sobre o significado do gesto.

No entanto, no último fim de semana, Justin publicou uma foto de Hailey em seu perfil no Instagram, com uma legenda carinhosa, reforçando o carinho pela esposa: “A mulher mais incrível que já conheci e conhecerei”. O casal, que anunciou o nascimento de seu filho, Jack Blues Bieber, em agosto do ano passado, está atualmente desfrutando de férias em Aspen com o filho e a família, o que sugere que, apesar dos rumores, a relação continua próxima.