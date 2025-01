TECNOLOGIA

Saiba como vai funcionar dispositivo japonês que permite gravar e assistir sonhos

Tecnologia utiliza inteligência artificial para transformar sonhos em imagens tridimensionais

A tecnologia, ainda em fase experimental, combina neurociência com inteligência artificial para mapear as sinapses cerebrais e, com o auxílio de ressonância magnética funcional, gerar representações visuais em 3D.