REALITY SHOW

Diego Hypólito revela vontade de desistir do BBB 25 e fala sobre ansiedade

Ginasta reflete sobre sua participação no reality e busca diálogo com rivais e aliados

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 07:40

Diego Hypolito Crédito: Reprodução/ GSHOW

Diego Hypólito revelou estar atravessando um momento difícil no confinamento do “Big Brother Brasil 25”. Durante a madrugada desta segunda-feira (21), em uma conversa sincera com Vitória Strada e Daniele, o atleta admitiu que chegou a cogitar apertar o botão de desistência do programa. Segundo ele, a ansiedade tem sido um dos maiores desafios dentro da casa.

Após o Sincerão, dinâmica que testou as relações no confinamento, Diego decidiu conversar com os rivais Maike e Gabriel.“Eu tenho personalidade nas coisas que eu falo, e não estou dizendo que vocês não tenham personalidade (…). Eu errei muito na minha vida, mas tenho humildade de procurar as pessoas quando erro”, afirmou o atleta.

A dupla o acusou de fazer “média” com os outros participantes e relembrou uma situação em que Diego interpretou de forma equivocada um comentário de Edilberto sobre Vitória Strada. Apesar disso, o ginasta reconheceu o erro e pediu desculpas à atriz na ocasião.

Mais tarde, Diego retomou o assunto com Vitória Strada e sua irmã, admitindo as dificuldades emocionais que tem enfrentado. “Hoje senti que estou mais próximo de vocês”, declarou, acrescentando que mudará sua postura no jogo. “Eu não vou mais me justificar por coisas que não sou. Meu foco agora é permanecer na casa.” Apesar das crises de ansiedade, o atleta enfatizou que pretende seguir em frente e lutar pela sua permanência no programa.