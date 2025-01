ENTRETENIMENTO

BBB 25: Gracyanne revela que tem vomitado após refeições e procura ajuda médica

Musa fitness tem sofrido muito com a mudança da sua alimentação

"Eu vomitei, desde que eu comi, eu tô vomitando, porque meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome (…) Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata, obviamente, mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma", disse em conversa com Raissa, Edy e Guilherme.

A mudança tem afetado Gracyanne desde antes do começo do BBB 25. No hotel, ela teve diarreia. "Eu nunca tinha tido diarreia e tive no primeiro dia, de sujar a roupa (...)Aí eles trouxeram um ovo cozido, porque ficaram com medo de eu nem conseguir ficar a semana lá", lembra.