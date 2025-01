DIVERSIDADE

Quem são os participantes LGBTQIA+ do BBB 25

Reality bate recorde de diversidade da edição de 2022

O Big Brother Brasil 2025 completa sua primeira semana no ar com uma marca importante: cinco participantes assumidamente LGBTQIA+ compõem o elenco, igualando o recorde histórico da 22ª edição. A temporada especial, formada por duplas, traz representatividade e histórias de vida marcantes para o público.

Entre os destaques está o ginasta olímpico Diego Hypólito, que entrou na casa com sua irmã, Daniele. Declaradamente gay desde 2019, Diego viveu um relacionamento público com o advogado Marcus Duarte entre 2018 e 2020, mas atualmente está solteiro.

A diversidade continua com a nutricionista carioca Thamiris, ou Mona, que se identifica como bissexual e já viveu um relacionamento com uma ex-namorada por três anos. Ela divide a competição com sua irmã, Camilla, vice-campeã do BBB 21.