Gracyanne come frango cru no BBB 25 e assusta internautas; veja os riscos

Influenciadora disse que não aguentaria esperar, pois estava com fome

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 08:47

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa voltou a ser o centro das atenções no BBB 25. A musa fitness, que chama atenção por sua alimentação, desta vez comeu um frango cru no programa e assustou os telespectadores. O ato é perigoso e pode causar um sério problema à participante.

Tudo aconteceu quando Gracyanne foi até a cozinha para comer. A irmã dela, Giovanna Jacobina, alertou de que o alimento estava “meio cru”, mas a influenciadora comeu mesmo assim. “Gra, tá meio cru”, disse a irmã. “Eu tô com muita fome. Eu sei que tá meio cru”, rebateu a musa fitness.

A cena de Gracyanne comendo o frango cru repercutiu na internet. Seguidores, inclusive especialistas em nutrição, falaram dos riscos.“Não coma frango/carnes cruas. É perigoso porque ele pode estar contaminado por uma bactéria chamada Salmonella, que causa a salmonelose, uma infecção alimentar”, alertou o nutricionista Ricardo Durante no Instagram.

De acordo com o Ministério da Saúde, alguns alimentos mal cozidos, como o frango, pode fazer com que eles tenham bactérias como a Salmonella, que causa intoxicação alimentar. Em alguns casos, ela pode levar à morte,

“A bactéria está dispersa no meio ambiente e pode ser ingerida por meio de alimentos contaminados com fezes de animais, o que acontece, por exemplo, ao se comer carnes e ovos crus ou mal passados ou quando não se lava as mãos antes de cozinhar ou manipular alimentos”, esclarece a pasta.

Formas de contaminação

Encontrada em animais como aves, porcos, répteis e mamíferos – incluindo até mesmo cães e gatos –, a Salmonella é transmitida para os humanos por meio do consumo de carnes cruas ou mal-cozidas, ovos, leite não pasteurizado, frutas e verduras mal lavadas. A contaminação ocorre quando esses alimentos entram em contato com fezes de animais infectados ou durante o processamento inadequado.

Sintomas da infecção por Salmonella

A infecção pela bactéria pode apresentar vários sintomas desconfortáveis como diarreia, cólicas intestinais, febre, náuseas, vômitos, alteração da visão, dores de cabeça, musculares e abdominais, mal-estar geral com sensação de cansaço e fraqueza.

“Essas condições começam a aparecer entre 6 e 72 horas após a ingestão da Salmonella. A infecção pode durar de quatro a sete dias, dependendo da gravidade. Mas, logo que aparecem os primeiros sinais, o indivíduo já deve procurar atendimento médico para que a doença seja diagnosticada e tratada da maneira correta”, orienta a nutricionista Janaiara Moreira Sebold Berbel.

Garantindo a segurança alimentar

Para evitar que a Salmonella e outras bactérias tragam problemas indesejados, a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Janaiara Moreira Sebold Berbel lista 5 dicas práticas que podem garantir mais segurança no consumo de alimentos. Confira!

1. Mantenha os alimentos refrigerados

Com as altas temperaturas do verão , é preciso ter atenção ao armazenamento dos alimentos e tentar mantê-los sempre refrigerados. Quando expostos ao ambiente, podem permanecer por até duas horas. Se a temperatura estiver acima de 32ºC, uma hora é o tempo máximo para ficarem sem refrigeração.

2. Evite alimentos crus ou mal-cozidos

Especialmente em passeios ou viagens, evite alimentos que não foram bem cozidos ou são servidos crus. Carnes vermelhas, aves, peixes e frutos do mar podem conter microrganismos perigosos que podem ser transferidos para outros alimentos durante a preparação e conservação.

3. Higienize as mãos com frequência

Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente antes de preparar e consumir alimentos, após usar o banheiro e depois de manusear alimentos crus. O uso do álcool 70 e lenços umedecidos também são recomendados. Esses cuidados simples podem prevenir a contaminação por diversas bactérias, incluindo a Salmonella.

4. Prefira alimentos embalados e lacrados

Sempre que possível, opte pelos alimentos que estão em embalagens seladas. Essa é mais uma medida de segurança em relação à contaminação, pois o risco de terem sido contaminados durante o processo de manuseio é bem menor.

5. Consuma água potável