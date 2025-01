MUSA DO SHAPE

38 ovos em 3 dias: dieta de Gracyanne Barbosa, do BBB, é saudável?

Especialistas esclarecem vantagens e possíveis malefícios do alimento, e indicam a quantidade ideal a ser consumida por dia

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 19:28

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a modelo fisiculturista Gracyane Barbosa já tinha se tornado assunto nas redes sociais pela ‘dieta do ovo’. Ela havia revelado que consumia até 40 unidades do alimento por dia. Assim que ficou confinada no Big Brother Brasil (BBB), os internautas e a própria produção ficaram de olho no consumo da famosa. O resultado foi o consumo de 38 ovos em três dias e quatro noites. Mas, afinal, essa dieta é saudável?

De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, o consumo de 40 ovos por dia não é saudável. A nutricionista funcional Carolina Dias explica que o excesso do alimento pode sobrecarregar o sistema digestivo devido à alta quantidade de proteína e gordura. “A gordura está principalmente na gema e isso vai exigir um esforço maior do fígado, do pâncreas e, inclusive, dos intestinos, para metabolizar esse excesso de nutrientes”, aponta.

Outro problema, segundo a nutricionista, é que, ao consumir essa quantidade exagerada de ovos, a pessoa tende a deixar de consumir outros alimentos que também são importantes para a diversidade alimentar e, consequentemente, para a saúde.

No caso de Gracyanne, que está tendo que reduzir a ingestão do alimento por conta das limitações de comida na casa, já que está na Xepa, o consumo foi de, em média, 12 ovos por dia, nos primeiros três dias na casa. Esse número, segundo a nutricionista Natália Melo, é aceitável.

“Caso a dieta dela esteja ajustada de acordo com a quantidade de calorias, gorduras e proteínas totais, os ovos podem ser consumidos de forma distribuída ao longo do dia. Não é comum ter essa quantidade de ovos no dia a dia. Algumas pessoas consomem mais devido a restrições alimentares, contudo, é essencial diversificar as fontes de proteínas”, orienta.

Carolina Dias também aconselha que cuidados sejam adotados por Gracyanne ou qualquer pessoa que queira consumir mais de 10 ovos por dia. “Os cuidados são uma questão de monitoramento da saúde. É preciso ver as questões lipídicas [gordura] através de exames de sangue, nível de colesterol e função renal. Além disso, avaliar se existe algum histórico de doenças cardiovasculares ou metabólicas na família em que o consumo de ovo pode prejudicar”, indica.

“É também preciso cuidado com a produção de subprodutos metabólicos do ovo, como a ureia, então é importante se hidratar bastante. [...] Também é importante buscar um nutricionista para avaliar a quantidade ideal. Isso vai depender do restante da dieta, do restante do planejamento alimentar e dos objetivos nutricionais”, complementa Carolina.

Mas por que comer ovo?

Considerado um dos alimentos mais completos nutricionalmente, o ovo tem alto teor de proteínas, além de nutrientes essenciais. Segundo o médico Gabriel Mendes, que atua com foco no emagrecimento e performance, os ovos contêm todos os aminoácidos essenciais necessários para a recuperação e construção muscular.

“A proteína é fundamental para a reparação dos músculos após o exercício intenso. [...] Além da proteína, os ovos são ricos em vitaminas e minerais, como vitamina B12, riboflavina [vitamina B2], selênio [mineral com propriedades oxidantes] e colina [nutriente relacionado com a função cerebral], que são importantes para a saúde geral e o desempenho atlético”, ressalta o médico.

Ainda de acordo com Gabriel Mendes, o ovo pode ajudar a promover a saciedade, o que costuma ser benéfico para quem está tentando controlar o peso ou reduzir a gordura corporal enquanto mantém a massa muscular.

Para a nutricionista Carolina Dias, o alimento é aliado dos fisiculturistas. “Cada ovo contém 6,8 gramas de proteína e fornece também leucina, um aminoácido que é importante para a recuperação e integridade da nossa musculatura. [...] Vários estudos recentes já destacam que a gema contém muitos antioxidantes, que vai ajudar a saúde muscular. Então, o ovo é sim um excelente alimento, não só para atletas, mas para todos os indivíduos”, esclarece.

Qual a quantidade ideal de ovos para comer no dia?

Segundo os especialistas, uma pessoa comum pode comer de um a dois ovos por dia para manter uma dieta equilibrada. A nutricionista Natália Melo defende o consumo de dois a seis ovos como a quantidade ideal. Para atletas, ela acredita ser possível adequar um pouco mais essa quantidade.