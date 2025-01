E AGORA?

BBB 25: com Gracyanne na xepa, grupo compra 320 ovos e 15 kg de carne para a semana

Musa fitness terá direito a apenas 20 ovos por semana, metade do que come em um só dia



Fernanda Varela

Estadão

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 16:54

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa mal entrou no BBB 25 e já tem chocado os fãs do programa com sua fome sem fim. A musa fitness, que costuma comer 40 ovos por dia, faz refeições a todo instante no programa, mas vai precisar lidar com a temida 'xepa'.

A modelo fitness, que passou a primeira semana do programa no vip, acabou com todos os ovos da casa em quatro dias. Agora, ela mudou de grupo, depois que não foi escolhida pela dupla de líderes Aline e Vinícius para ficar na equipe que tem mais estalecas para fazer as compras da semana.

As primeiras compras da semana da xepa ficaram sob responsabilidade de Diego e Daniele Hypolito, além de Vilma e Diogo. O grupo deu prioridade para as proteínas e comprou todas as bandejas de ovos disponíveis. Eram 32 bandejas de 10 ovos cada, totalizando 320 ovos.

O grupo tem 16 pessoas. Sendo assim, caso dividam os ovos igualmente, cada pessoa terá disponível 20 ovos para a semana - metade do que Gra come em um só dia. Agora, resta à sister negociar com seus parceiros alguma troca.

"Proteína fomos no máximo disponível", declarou dona Vilma ao voltar das compras. "A gente conseguiu pegar tudo", comemorou Daniele Hypolito, que já ofereceu parte dos seus ovos para Gracyanne.

Além dos ovos, o grupo da Xepa comprou 15 kg de carne, que eram oferecidas em bandejas de 500 gramas. O grupo comprou 12 bandejas de rabada (6kg), 8 de fígado (4kg), 8 de moela (4kg), e 2 de língua (1kg).