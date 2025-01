JEJUM?

Gracyanne Barbosa surpreende ao revelar há quanto tempo não come chocolate

A musa fitness também revelou suas ideias para o cardápio da festa caso conquiste a liderança da semana

Gracyanne Barbosa deixou os confinados surpresos durante a Prova de Resistência no Big Brother Brasil 25, ao compartilhar um detalhe inusitado sobre sua alimentação. Questionada por Vitória Strada sobre o consumo de chocolate, a influenciadora respondeu com naturalidade: “Tem 20 anos”. Intrigada, a atriz quis saber se a escolha era motivada por disciplina ou gosto pessoal.

Para a festa do líder, ela planeja um tema FitDance, com um cardápio que inclui legumes, whey protein e ovos de codorna. Porém, deixou claro que não pretende impor suas escolhas aos outros: “Bota outras coisas, senão as pessoas vão ficar com raiva de mim”, brincou.