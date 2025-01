REALITY SHOW

Queda, choro e cooler: veja o que rolou na primeira festa do BBB 25

Anitta foi a atração da festa e entrou na casa ao lado de Painitto; a noite teve coreografias e saudade

A primeira festa do Big Brother Brasil 25, realizada na quarta-feira (14), foi marcada pela presença especial de Anitta, que surpreendeu os participantes ao entrar na casa ao lado do pai, Mauro Machado, conhecido como Painitto. A dupla foi recebida com entusiasmo pelo elenco, e Painitto ainda participou do show tocando percussão.