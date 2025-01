MUDOU MUITO?

Silicone, cirurgia ortognática e rinoplastia: Giovanna Jacobina, do BBB 25, viraliza com antes e depois

Irmã de Gracyanne Barbosa fez o primeiro procedimento estético aos 17 anos

Nesta quarta-feira (15), a própria Giovanna comentou no BBB sobre as motivações para realizar os procedimentos estéticos. Ela contou que sofria com fortes dores de cabeça e apneia do sono e decidiu se submeter a uma cirurgia ortognática, procedimento que reposiciona os ossos da mandíbula e da maxila, para corrigir assimetrias faciais e o encaixe dos dentes.