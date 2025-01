BBB 25

Diego Hypolito se preocupa com reputação fora do BBB 25: 'Medo de estragar minha história'

Irmã do ex-ginasta, Daniele Hypolito desabafou: 'Eu tento estar perto de você'

Um dos participantes do BBB 25, Diego Hypolito mostrou preocupação com sua reputação fora do reality show. Em conversa com Gracyanne Barbosa e Vinícius, o ex-ginasta disse acreditar que tem acumulado muito erros.

Diego então revelou que não teria aceitado o convite de ter entrado no reality se não fizesse terapia. "Eu sou uma pessoa que me cobro muito".

Em outro momento, a irmã do ex-ginasta, Daniele Hypolito, disse que vem tentando ficar próxima do brother na casa. "Diego, muitas vezes, eu tento estar perto de você... Aí, por exemplo, eu chego no grupo para estar com você, eu entro na mesma conversa que você. Em vez de você me puxar para outro canto, você vai para outro canto e eu fico ali. Eu ia conversar isso com você, só que, às vezes, você está rodando", desabafou.