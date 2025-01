“DE MILHÕES”

Saiba quanto custa uma ‘publi’ dos campeões do BBB nas redes sociais

Ex-participantes acumulam milhões de seguidores no Instagram e faturam alto com publicidade digital

Deixando o confinamento direto para o topo das redes sociais, os campeões do Big Brother Brasil se tornam estrelas no Instagram, a plataforma preferida dos brasileiros. Um levantamento da Nexus, divisão de pesquisa da FSB Holding, ranqueou os vencedores mais seguidos de todas as edições do reality show.

No topo da lista está Juliette (BBB 21), com impressionantes 29,8 milhões de seguidores. Em seguida, aparecem Arthur Aguiar (BBB 22) com 15,1 milhões, Munik Nunes (BBB 16) com 11,7 milhões, Davi Brito (BBB 24) com 8,1 milhões e Gleici Damasceno (BBB 18) com 5,4 milhões. Esses números não apenas mostram popularidade, mas também indicam o potencial de faturamento dos ex-BBBs.