ACHADO RARO

Mulher compra brinco em brechó por R$ 16 e descobre que peça vale mais de R$ 4,5 mil

Acessório adquirido nos Estados Unidos surpreendeu a compradora ao revelar sua verdadeira origem e valor histórico

Uma mulher encontrou um verdadeiro tesouro em um brechó em Michigan, nos Estados Unidos. Ao comprar um par de brincos por apenas US$ 2,71 (aproximadamente R$ 16), a empreendedora, dona de uma loja de acessórios vintage, decidiu investigar mais sobre o item, que acabou sendo avaliado em até US$ 750 (cerca de R$ 4,5 mil).

A descoberta aconteceu no Town Peddler Craft and Antique Mall, uma loja especializada em antiguidades e artesanato. Os brincos estavam expostos em uma bandeja de itens baratos, todos vendidos por até US$ 5. “Fiquei pegando e colocando os brincos de volta. Achei curioso, mas decidi levar e investigar mais tarde”, contou a cliente ao Newsweek, preferindo manter sua identidade em sigilo.

A mulher compartilhou sua experiência no Reddit, no perfil ThriftStoreHauls, onde descreveu o momento. “Eu os observei sob várias fontes de luz, bati neles para ouvir o som do material e, no final, achei que valia a pena investigar mais”, escreveu.