ROMANCE?

Vítima de golpe do falso Brad Pitt perde R$ 5,2 milhões e enfrenta ataques nas redes sociais

Anne, de 53 anos, relatou como foi enganada por golpistas e sofre com assédio online após a história se tornar pública.

Uma mulher de 53 anos identificada como Anne revelou ter perdido R$ 5,2 milhões em um golpe no qual foi levada a acreditar que vivia um romance com o ator Brad Pitt. A história foi contada ao canal francês TF1, mas a vítima agora enfrenta uma onda de assédio e zombaria nas redes sociais.

“No começo, eu sabia que era falso, que era ridículo”, disse Anne em entrevista. “Mas eu não conhecia muito sobre redes sociais e acabei sendo enganada. Me pergunto por que me escolheram para fazer tanto mal. Eu nunca fiz nada contra ninguém”, desabafou, afirmando que os golpistas “merecem o inferno”.

Após a exibição do caso no último domingo (12), o apresentador Harry Roselmack informou no X (antigo Twitter) que a reportagem foi retirada do ar para proteger a vítima, que está enfrentando depressão grave e já recebeu tratamento hospitalar. “A história resultou numa onda de assédio contra a vítima”, escreveu Roselmack, criticando as reações online.